Comunicato stampa

Ci sono gesti che non finiscono quando li compi.

Continuano a vivere nel sorriso di chi ritrova una speranza, nell’abbraccio di una famiglia, in una vita che può continuare grazie a una donazione di sangue.

“La vera forza non si misura da ciò che riceviamo, ma da ciò che scegliamo di donare.”

Con questo spirito, Davide Frattesi, calciatore dell’Inter e della Nazionale Italiana di Calcio, ha scelto di scendere in campo al fianco del Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV, che opera presso il Centro Trasfusionale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, per lanciare un messaggio semplice ma fondamentale.

Un invito rivolto a tutti: trasformare pochi minuti del proprio tempo in una possibilità di vita per qualcun altro.

Guarda questo video fino alla fine.

Potrebbe essere il messaggio che ti farà capire quanto sia importante entrare anche tu in questa squadra speciale.

Perché ogni donatore è un campione. E ogni donazione può fare la differenza.