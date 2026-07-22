Riceviamo e pubblichiamo

Incaini, Responsabile del Nucleo Enduristi del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri e più volte Campione d’Italia, sarà operativo in Provincia di Cagliari fino a sabato 1 agosto

“Damiano Incaini, Responsabile del Nucleo Enduristi del Gruppo Comunale di Protezione Civile e più volte Campione d’Italia di motociclismo fuoristrada, vola in Sardegna, in località Isili in provincia di Cagliari per svolgere un’importante attività di monitoraggio, avvistamento e Antincendio Boschivo a salvaguardia e tutela del territorio e della popolazione. Un incarico di grande responsabilità ma soprattutto di grande prestigio per il nostro Damiano, che proprio per la sua grande professionalità ed esperienza sul campo è stato richiesto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per svolgere un’attività fondamentale in un periodo di grande emergenza legata agli incendi come questo che stiamo attraversando a livello nazionale”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, che aggiunge:

“Le immagini e le notizie che in questi giorni imperversano sui telegiornali sulla gravissima emergenza legata agli incendi che stanno vivendo numerose Regioni italiane sono spaventose: la Sardegna purtroppo è una delle realtà maggiormente colpite. La presenza in loco di Damiano Incaini, colonna portante del Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città, garantirà sostegno alla popolazione, assistenza, sicurezza e un punto di riferimento importante per tutte le unità impegnate nelle attività di tutela del territorio. Ma rappresenta anche un motivo d’orgoglio per Cerveteri e per la nostra Protezione Civile: conferma infatti quanto siano estremamente competenti e qualificati i componenti del Gruppo Comunale di Cerveteri, una vera sicurezza per i cittadini, per il territorio e per l’Ente”.

“A Damiano, che rimarrà operativo in Sardegna sino a sabato 1 agosto – conclude il Sindaco Gubetti – rivolgo un grande in bocca al lupo ed un augurio di ottimo e proficuo lavoro”.