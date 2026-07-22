La Regione Lazio ha pubblicato l’avviso pubblico per i buoni servizio finalizzati al pagamento delle rette dei servizi educativi, rivolto ai nuclei familiari.

L’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, dichiara: «Dopo quello riservato ai soggetti erogatori dei servizi educativi, sono felice di annunciare la pubblicazione di questo avviso, finalizzato all’abbattimento dei costi della retta di frequenza dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2027, per i minori di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi non compiuti al 31/12/2026. Un avviso finanziato con risorse che ammontano complessivamente a 15 milioni di euro, con un incremento di 5 milioni rispetto all’ultimo avviso e l’innalzamento della soglia ISEE per la partecipazione, che passa da 30.000 a 40.000 euro. Un avviso che conferma l’impegno della Regione Lazio nel supportare le famiglie e garantire un accesso migliore ai servizi educativi».

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 5 agosto 2026.