HomeScuola

Manifestazione di interesse per attivazione Serale Alberghiero Ladispoli

0
99
albergh

Comunicato stampa

L’ISIS “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli sta raccogliendo manifestazioni di interesse per l’eventuale attivazione del Corso Serale di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera per l’a.s. 2027/2028. Se ritieni che questa opportunità possa interessarti, compila il questionario tramite il QR Code o clicca direttamente sul link sottostante, esclusivamente se hai una reale intenzione di iscriverti. Le manifestazioni di interesse raccolte saranno fondamentali per dimostrare il fabbisogno del territorio e sostenere la richiesta di attivazione del corso.

 

Articolo precedente
Ladispoli avvia i Progetti di Vita: un passo concreto per il welfare sociale

Ultimi articoli

Politica

Ladispoli avvia i Progetti di Vita: un passo concreto per il welfare sociale

Politica

CERVETERI: GUBETTI E LA SUA AMMINISTRAZIONE DISERTANO IL CC SUL CONSORZIO SOCIALE

Politica

Treni, Casu (PD): Salvini chiarisca su sicurezza locomotive dopo esplosione nella stazione di Maccarese

Politica

Civitavecchia: il Consiglio comunale approva la verifica degli equilibri di bilancio 2026

Eventi

Original Saxie Band a Oriolo

Carica altri