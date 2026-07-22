Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Grando compie un passo importante nel rafforzamento delle politiche sociali e dell’inclusione con l’avvio dei Progetti di Vita previsti dalla Legge 328/2000. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1599 del 16 luglio 2026, il Comune di Ladispoli ha formalizzato la presa d’atto dell’elaborazione e della sottoscrizione di sei Progetti di Vita a favore di persone con disabilità.

Il risultato è frutto del lavoro portato avanti dall’assessore alle Politiche Sociali Gabriele Fargnoli, insieme a Simonetta Conti, alla dirigente Francesca Picozzi, allo staff delle assistenti sociali, alla ASL Roma 4 – Distretto 2 e alle associazioni che hanno partecipato agli incontri e ai tavoli di confronto.

L’avvio dei Progetti di Vita conferma un approccio al welfare fondato sulla centralità della persona e sulla collaborazione tra istituzioni, servizi e Terzo Settore. Il Distretto 2 della ASL Roma 4 comprende i Comuni di Ladispoli e Cerveteri e rappresenta un riferimento importante nel percorso di integrazione socio-sanitaria sul territorio.