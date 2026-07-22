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Ladispoli avvia i Progetti di Vita: un passo concreto per il welfare sociale

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assessore gabriele fargnoli

Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Grando compie un passo importante nel rafforzamento delle politiche sociali e dell’inclusione con l’avvio dei Progetti di Vita previsti dalla Legge 328/2000. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1599 del 16 luglio 2026, il Comune di Ladispoli ha formalizzato la presa d’atto dell’elaborazione e della sottoscrizione di sei Progetti di Vita a favore di persone con disabilità.
Il risultato è frutto del lavoro portato avanti dall’assessore alle Politiche Sociali Gabriele Fargnoli, insieme a Simonetta Conti, alla dirigente Francesca Picozzi, allo staff delle assistenti sociali, alla ASL Roma 4 – Distretto 2 e alle associazioni che hanno partecipato agli incontri e ai tavoli di confronto.
L’avvio dei Progetti di Vita conferma un approccio al welfare fondato sulla centralità della persona e sulla collaborazione tra istituzioni, servizi e Terzo Settore. Il Distretto 2 della ASL Roma 4 comprende i Comuni di Ladispoli e Cerveteri e rappresenta un riferimento importante nel percorso di integrazione socio-sanitaria sul territorio.
In questa prospettiva, anche il Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale rappresenterebbe un’opportunità importante per garantire maggiore stabilità, coordinamento e continuità ai servizi sociali del territorio. Un assetto consortile può rafforzare la programmazione, unificare le risposte e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse. In questo quadro, i Progetti di Vita diventano uno strumento concreto e già sperimentato, utile per costruire un welfare più integrato e più vicino alle persone e alle famiglie.
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