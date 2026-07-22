Dal profilo Facebook del consigliere comunale di Anguillara Paolessi

Ieri pomeriggio si è svolto il Consiglio Comunale straordinario sul tema: “Tutela della continuità del servizio idrico e il monitoraggio del Gestore Acea Ato2”.

È stata una giornata importante che ha visto, oltre allo straordinario lavoro di tutti i gruppi politici – sia di maggioranza che di opposizione – , anche gli interventi di diversi cittadini che hanno portato la propria voce, le proprie segnalazioni e le proprie proposte. Un grande momento di partecipazione in cui Anguillara ha dimostrato quanto sappia essere unita di fronte alle sfide davvero strategiche per il nostro territorio.

L’approvazione all’unanimità della Risoluzione da parte di tutto il Consiglio Comunale dà oggi un mandato forte e inequivocabile al Sindaco e alla Giunta, affinché facciano valere le ragioni e le necessità della nostra comunità in tutte le sedi preposte.

Sono da sempre convinto che il confronto e la partecipazione siano la chiave di tutto, specialmente quando si trattano temi così cruciali. Un plauso sincero va a tutti i Consiglieri comunali, ai cittadini che sono intervenuti e a chi è venuto anche solo per ascoltare, dimostrando un grande attaccamento alla città nonostante si trattasse di un giorno feriale e di un caldo davvero asfissiante.

Vedere la sala consiliare così viva è la prova che la buona politica passa attraverso presenza e dialogo.

Rinnovo l’invito a tutti i miei concittadini a continuare ad avvicinarsi alla vita amministrativa e politica di Anguillara, non solo nelle emergenze, ma in ogni occasione di confronto.

Solo con la partecipazione attiva delle persone possiamo accorciare le distanze con le Istituzioni e costruire, insieme, il futuro del nostro paese. Grazie ancora a tutti.

Il Consigliere Comunale

Stefano Paolessi