Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo
Due giornate speciali dedicate agli studenti, alle famiglie e a tutta la comunità per celebrare insieme la conclusione dell’anno scolastico!
Venerdì 5 giugno 2025
Parco di Villa Altieri – Scuola dell’Infanzia e Primaria
Dalle ore 9:00 fino al pomeriggio
Saluti istituzionali del Sindaco e della Dirigente Scolastica (ore 9:15)
Manifestazioni finali delle classi (dalle 9:30)
Apertura delle postazioni espositive (ore 11:00)
Pic-nic (ore 13:10)
Attività e giochi liberi nel pomeriggio
Pesca a premi
Presenza dello stand dell’Associazione Crescere con i Libri per la promozione e distribuzione di libri
Lunedì 8 giugno 2025
Scuola Secondaria e Polisportiva di Oriolo Romano
Dalle ore 9:00 alle 13:00
Torneo scolastico di hockey
Torneo di ping pong
Mostra d’arte e presentazione in costume (11:30 – 13:00)
Pic-nic organizzato dagli alunni dell’Aula Natura (dalle 13:00)
L’Amministrazione Comunale di Oriolo Romano esprime il proprio apprezzamento per queste giornate, che testimoniano il valore della collaborazione tra scuola e territorio e la vitalità della nostra comunità.
Un sentito ringraziamento agli insegnanti, al personale scolastico, alle famiglie e soprattutto agli alunni, per l’impegno costante, la partecipazione attiva e l’entusiasmo che hanno accompagnato tutto l’anno scolastico.
Grazie alla Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana per la preziosa presenza e il servizio di supporto garantito durante le giornate dell’evento.
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme la conclusione di un altro importante anno scolastico!
Viva la scuola, luogo di formazione, incontro e crescita civile