Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo

Due giornate speciali dedicate agli studenti, alle famiglie e a tutta la comunità per celebrare insieme la conclusione dell’anno scolastico!

Parco di Villa Altieri – Scuola dell’Infanzia e Primaria

Saluti istituzionali del Sindaco e della Dirigente Scolastica (ore 9:15)

Presenza dello stand dell’Associazione Crescere con i Libri per la promozione e distribuzione di libri

Attività e giochi liberi nel pomeriggio

Scuola Secondaria e Polisportiva di Oriolo Romano

Mostra d’arte e presentazione in costume (11:30 – 13:00)

L’Amministrazione Comunale di Oriolo Romano esprime il proprio apprezzamento per queste giornate, che testimoniano il valore della collaborazione tra scuola e territorio e la vitalità della nostra comunità.

Un sentito ringraziamento agli insegnanti, al personale scolastico, alle famiglie e soprattutto agli alunni, per l’impegno costante, la partecipazione attiva e l’entusiasmo che hanno accompagnato tutto l’anno scolastico.