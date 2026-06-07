Dalla pagina Facebook del Comune
L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio contributo nella realizzazione dell’infiorata 2026 con un quadro dedicato a una ricorrenza fondamentale della storia del nostro Paese: gli 80 anni del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946 che sancì la nascita della Repubblica Italiana e il primo voto delle donne, un momento di grande partecipazione democratica e di conquista dei diritti civili.
Per celebrare i valori di libertà, uguaglianza e partecipazione che sono alla base della nostra comunità.
Il programma di oggi:
Ore 18.00 – Santa Messa presso il Duomo
Ore 19.00 – Processione per le vie del centro urbano
Vi aspettiamo per vivere insieme uno dei momenti più sentiti e significativi della nostra tradizione