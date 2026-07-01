Comunicato stampa

E’ stato pubblicato sull’Albo pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale il Bando per la concessione di contributi economici destinati agli Enti del Terzo Settore, iscritti al RUNTS per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici e dell’ambiente (articolo 5 del “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) per l’anno 2026.

Il bando prevede una dotazione complessiva di 500.000,00 euro, con contributi nel limite massimo del 90% dei costi, fino a 15.000 euro per ciascun progetto ammesso.

Ogni ente potrà presentare una sola domanda di partecipazione e, in base ai punteggi assegnati da una Commissione verrà stilata la graduatoria dei progetti.

Le iniziative ammesse dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo supportosm2@pec.cittametropolitanaroma.it – utilizzando il modello allegato al Bando – entro il 30 luglio 2026.

“La Città metropolitana di Roma Capitale si dimostra ancora una volta vicina alle realtà del territorio. Con il bando forniamo uno strumento concreto per tutti gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS che da anni operano nel campo sociale e culturale a servizio della cittadinanza dei 121 comuni metropolitani. Ringrazio gli uffici tecnici e tutti coloro che hanno lavorato in queste ultime settimane per dare vita a tutto ciò. Un tassello che è parte delle buone politiche portate avanti insieme al nostro Sindaco, Roberto Gualtieri”

Così Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata della Città metropolitana alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura.

Consulta il Bando e scarica il modello di domanda