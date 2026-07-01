Comunicato stampa

“E’ online l’avviso pubblico per la promozione di “Light Bulb 2 – educativa territoriale”, il nuovo progetto municipale per lo svolgimento di attività e iniziative dedicate ai minori adolescenti del territorio.

Finanziato con fondi assegnati dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, Light Bulb 2 coinvolgerà le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 18 anni residenti nel Municipio XV in attività ludico ricreative di gruppo, laboratoriali, sportive e culturali, oltre a gite organizzate fuori città.

Con avvio del progetto a metà luglio, le ragazze e i ragazzi partecipanti saranno coinvolti fino alla fine dell’anno in attività comprendenti proiezioni cinematografiche, uscite in piscina, visite guidate, tornei sportivi e potranno partecipare ad eventi sportivi e culturali della città. Le famiglie possono presentare domanda durante tutto il periodo delle attività, fino ad esaurimento posti, con la programmazione che mese per mese sarà pubblicata sul sito del Municipio XV.

Light Bulb – educativa territoriale intende offrire alle ragazze e ai ragazzi adolescenti nuove occasioni concrete di incontro, socializzazione e crescita, promuovendo la partecipazione ad attività di gruppo che favoriscano relazioni positive, il benessere e la scoperta del territorio. Un’opportunità importante che con il Presidente, Daniele Torquati, e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio, non abbiamo voluto perdere, per contrastare l’isolamento e l’eccessiva permanenza in casa, creando spazi di aggregazione sani e inclusivi, con un’attenzione particolare al sostegno delle famiglie che vivono situazioni di maggiore fragilità economica e sociale, affinché nessun adolescente resti escluso da esperienze educative, culturali e ricreative di qualità.”

Sul sito del Municipio XV tutte le informazioni per presentare la domanda: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1608541

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo e l’Assessore al Bilancio e Politiche Giovanili, Alessandro Cozza.