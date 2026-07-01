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Giancarlo Cangani è il nuovo assessore al Commercio e all’Urbanistica

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Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Da ieri in carica, subentra a Enzo D’Antò, eletto consigliere regionale
Giancarlo Cangani è, da ieri, il nuovo assessore con deleghe al Commercio e all’Urbanistica del Comune di Civitavecchia. Cangani raccoglie il testimone da Enzo D’Antò, che siede ora tra i banchi del Consiglio regionale del Lazio.
“Do il benvenuto in Giunta a Giancarlo Cangani, al quale affido con fiducia deleghe strategiche per lo sviluppo della città – dichiara il sindaco Marco Piendibene –. Al tempo stesso desidero ringraziare Enzo D’Antò per il lavoro svolto in questi mesi con dedizione e competenza: il suo impegno lascia un segno importante nell’azione di questa amministrazione. Sono certo che porterà in Regione l’esperienza maturata al fianco della città, nel segno di una proficua collaborazione tra i due livelli istituzionali.”
“Ringrazio il sindaco Piendibene per la fiducia che ha voluto accordarmi – afferma il neoassessore Giancarlo Cangani –. Sono consapevole di raccogliere un’eredità impegnativa, ma affronto questo incarico con entusiasmo e con una visione chiara: una città con un tessuto produttivo ascoltato, che può contare su regole certe e per questo dinamico. Un luogo dove il futuro si progetta con visione del futuro e generosità. Molti progetti che stiamo approntando hanno orizzonti lunghi, ma questa è un’amministrazione che vuole lasciare un’impronta che resti.”
“A Giancarlo Cangani va il mio augurio di buon lavoro – conclude il sindaco –: sono certo che saprà interpretare al meglio il proprio ruolo, nell’interesse di Civitavecchia e dei suoi cittadini.”
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