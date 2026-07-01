Riceviamo e pubblichiamo

Il mondo dello sport etrusco e gli appassionati di surf in festa per Leo, standing ovation all’ingresso del primo nel ranking mondiale WLS. Presente il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Leo orgoglio della nostra città, figlio delle nostre onde. Il successo e le grandi vittorie non lo hanno cambiato”

Una standing ovation ha accolto ieri sera Leonardo Fioravanti all’interno dello stabilimento Ocean Surf a Campo di Mare. Una grande festa in suo onore, organizzata dagli amici di sempre, per celebrare il primo posto nel ranking mondiale di WLS – World Surf League, ottenuto a seguito della vittoria ad El Salvador e del secondo posto di Saquarema, in Brasile. Oltre ad un grandissimo numero di sportivi e appassionati di surf, presente anche il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che ha voluto omaggiare il campione di surf con una riproduzione etrusca, realizzata dal ceramografo etrusco di Pithos Ancient Reproduction Roberto Paolini e con una targa celebrativa. Al fianco del Sindaco, la Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Cerveteri, Roberta Mariani.

“Leonardo è un figlio di Cerveteri, un ragazzo che ha mosso i primi passi sulla tavola da surf proprio a Campo di Mare – ha dichiarato il Sindaco Gubetti – assistere ogni volta che in qualche angolo lontano del mondo ci sia lui pronto a cavalcare le onde più grandi e a portare il nome di Cerveteri sempre più in alto ci riempie d’orgoglio. Sembra ieri quando debuttò per la prima volta alle Olimpiadi di Tokyo 2021: per tutti noi era già un risultato straordinario averlo visto competere con i più grandi del Surf, indipendentemente dal risultato finale. Oggi Leonardo quei grandi del Surf li ha sconfitti tutti, oggi è almeno un gradino superiore a tutti, è sul tetto del mondo”.

“La sua presenza a Cerveteri ieri sera è anche un motivo d’orgoglio – aggiunge il Sindaco Gubetti – significa che non ha dimenticato la sua città, non ha dimenticato le sue origini. Il successo e le grandi vittorie non lo hanno cambiato: un ragazzo umile, disponibile, guidato dal grande amore per lo sport e per il mare. L’auspicio è che tanti altri bambini e ragazzi, possano trarre ispirazione nelle gesta di Leonardo e che magari in un futuro non troppo lontano la nostra città possa sfornare nuovi talenti come lui. In un momento sportivo come quello di oggi, in cui già figurano alcuni italiani sul tetto del mondo, sapere che tra questi vi sia un atleta di Cerveteri non può che renderci profondamente onorati”.