Riceviamo e pubblichiamo

Oggi, a Palazzo Valentini, si è svolto l’incontro conclusivo della prima edizione di Erasmus+, il progetto Erasmus di Città metropolitana di Roma Capitale, un percorso di formazione nei Paesi dell’UE per i centri di formazione professionale, iniziato a fine 2024 e realizzato nel corso dei mesi successivi con numeri importanti: una mobilità per 100 partecipanti, in cinque diversi Paesi e dieci destinazioni.

Un grande lavoro amministrativo e di coinvolgimento dei sei centri di formazione professionale che ha consentito di avviare – con un investimento iniziale di 120 mila euro – studenti, tutor e formatori dei centri in diverse attività all’estero, attraverso tirocini, formazione di gruppo, affiancamento lavorativo e job shadowing.

Da settembre tutti al lavoro per l’edizione successiva, con un fondo a disposizione raddoppiato: 230 mila euro per consentire a ragazze, ragazzi, docenti e funzionari di conoscere le realtà della formazione professionale europea, un tassello importante per il proprio percorso formativo, ma anche per la costruzione di una cittadinanza europea attiva e digitale.

Tra le destinazioni, Lione, La Rochelle, Nizza e Madrid. Per il prossimo anno, sempre con il fondamentale supporto della società in house Capitale Lavoro SpA, si lavorerà per portare l’esperienza anche nei Paesi scandinavi e anglosassoni, sempre nell’ambito del progetto Erasmus.

Sostenibilità e inclusione sono state le due parole chiave: un duplice impegno che ha consentito di orientare le esperienze all’estero verso i temi ambientali e di includere studenti con disabilità, curando in ogni dettaglio gli aspetti logistici e formativi.

«Un grande risultato per il servizio della formazione professionale di Città metropolitana di Roma Capitale, un importante valore aggiunto che si affianca alle tante azioni positive realizzate durante questa consiliatura riconosciute anche dal Sindaco Roberto Gualtieri durante l’High-Level Event della European Alliance for Apprenticeships (EAfA), con il Direttore Mario Nava, all’inizio di giugno.

Ringrazio la dirigenza e il personale di Capitale Lavoro, che ci hanno consentito di aderire a questo progetto e di portare all’estero ragazzi, tecnici e personale amministrativo.

Per i nostri ragazzi è stato importante potersi confrontare con attività lavorative e culture diverse, aprendo una finestra sull’Europa: un’esperienza che replicheremo e che, grazie ai fondi raddoppiati, ci permetterà di attivare mobilità per un numero maggiore di ragazzi e per periodi più lunghi.

Teniamo al valore della formazione professionale e alla crescita complessiva dei nostri studenti, favorendo ogni esperienza utile al loro futuro inserimento professionale, capace di accrescere la conoscenza del mondo del lavoro e le opportunità a loro disposizione»,

ha dichiarato in una nota il Consigliere delegato all’edilizia scolastica, alle politiche della formazione e all’impiantistica sportiva della Città metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci.