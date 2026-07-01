Riceviamo e pubblichiamo

Si informa la cittadinanza che l’appuntamento della rassegna culturale “Germogli di Idee – Incontri con libri e autori nel verde – Estate 2026”, in programma giovedì 2 luglio 2026 alle ore 18.00, si svolgerà regolarmente ma in una sede diversa da quella originariamente prevista.

Infatti, a causa delle avverse condizioni meteorologiche annunciate per la giornata di domani, l’evento sarà ospitato presso la Sala della Compagnia Portuale di Civitavecchia, in via della Cooperazione n. 1.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione del volume “Franco Basaglia. Passato e presente di una rivoluzione”, scritto da Ludovica Jona ed Elisa Storace, edito da Spelling & Kupfer. Il libro ripercorre l’eredità culturale, sociale e politica di Franco Basaglia, protagonista della riforma psichiatrica italiana e promotore di un profondo cambiamento nel modo di concepire la salute mentale e la dignità della persona.

Interverranno le autrici Ludovica Jona ed Elisa Storace, che dialogheranno con Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale della ASL Roma 1, e con Massimo Magnano San Lio, della Comunità di Sant’Egidio.

L’iniziativa si inserisce nel programma estivo “Germogli di Idee”, promosso dal Comune in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e con Gariwo Network, con l’obiettivo di offrire occasioni di confronto e di approfondimento culturale attraverso il dialogo con gli autori e con i protagonisti del panorama nazionale.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni e operatori del settore a partecipare a questo importante momento di riflessione dedicato a uno dei più significativi protagonisti della storia civile italiana contemporanea