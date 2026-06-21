Lite sul treno FL3 Viterbo – Roma, 17enne cosparso di gel infiammabile e dato alle fiamme

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Momenti di paura a bordo di un treno regionale della linea FL3 Viterbo-Roma, dove una lite tra minorenni è degenerata in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Durante il viaggio verso la Capitale, un ragazzo avrebbe cosparso un coetaneo con un liquido infiammabile tentando poi di incendiargli i vestiti con un accendino. L’episodio si è verificato sul convoglio partito da Viterbo Porta Romana e diretto a Roma nel pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio sarebbe scoppiato tra alcuni giovani e, nel corso della discussione, un 17enne sarebbe stato raggiunto dal gel infiammabile e dalle fiamme appiccate da un altro minorenne.

Determinante l’intervento di un agente di polizia libero dal servizio che si trovava a bordo del treno. Il poliziotto è riuscito a fermare il presunto aggressore e a prestare immediatamente soccorso al ragazzo ferito, evitando conseguenze più gravi. Il treno è stato quindi fermato alla stazione di Vetralla, dove sono intervenuti le forze dell’ordine e il personale del 118. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Santa Rosa di Viterbo e ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa venti giorni. La Squadra Mobile di Viterbo sta ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e le ragioni che hanno portato al gesto.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono possibili episodi legati al bullismo. Il procedimento è stato avviato per lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio. I due giovani coinvolti, entrambi diciassettenni, risulterebbero residenti nella provincia di Roma.