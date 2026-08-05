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Manziana: al via la rassegna “Letture Sparse”

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Letture Manziana

Dalla pagina Facebook del Comune

Tre appuntamenti dedicati ai libri, alla riflessione e al dialogo con gli autori animeranno il mese di agosto a Manziana – promossa dalla Banca del Tempo “Trova il Tempo”, con il patrocinio del Comune di Manziana.
Il primo incontro è in programma venerdì 7 agosto, alle ore 21.00, in Via del Forte (davanti al Bar Ughetto), con la presentazione dei libri di Angelo Persiani:
–  Atarassia (una storia vera) – Pirrone, chi era costui?
–  Icaria, Ikaria
Sarà un’occasione per incontrare l’autore, ascoltare il suo racconto e partecipare al dialogo con il pubblico in una serata dedicata alla lettura e al confronto.
Ingresso libero
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