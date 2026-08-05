Manziana: al via la rassegna “Letture Sparse”

Dalla pagina Facebook del Comune

Tre appuntamenti dedicati ai libri, alla riflessione e al dialogo con gli autori animeranno il mese di agosto a Manziana – promossa dalla, con il patrocinio del Comune di Manziana.

Il primo incontro è in programma venerdì 7 agosto, alle ore 21.00, in Via del Forte (davanti al Bar Ughetto), con la presentazione dei libri di Angelo Persiani:

– Atarassia (una storia vera) – Pirrone, chi era costui?

Sarà un’occasione per incontrare l’autore, ascoltare il suo racconto e partecipare al dialogo con il pubblico in una serata dedicata alla lettura e al confronto.