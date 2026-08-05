Comunicato stampa

Una suggestiva cornice sul mare farà da teatro a una serata dedicata alla cultura, all’arte e alla parola poetica. Venerdì 7 agosto, alle ore 19:30, la rotonda di Lido San Giovanni a Gallipoli ospiterà la presentazione del libro “Pensieri Riversi” di Paola Scarpa edito da Edizioni Universo.

L’evento si inserisce nella IV Edizione del Progetto Nazionale “I Sentieri dell’Anima”, ideato e curato dall’attore e regista Agostino De Angelis. L’appuntamento gode del prestigioso patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Gallipoli, a testimonianza del valore culturale e della rilevanza dell’iniziativa per il territorio.

Paola Scarpa, nel suo libro «Pensieri Riversi», si confronta con eredità liriche importanti, come quella della cultura classica e delle più significative espressioni della poesia del ‘900, non disdegnando, però, di esplorare nuovi linguaggi poetici, quasi sperimentali.

Questa varietà espressiva è in grado di stupire il lettore con risultati poetici mutevoli. «Pensieri Riversi» è un libro da meditare per entrare in contatto con il mondo poetico dell’autrice per ritrovare riflessioni sulla condizione umana. La natura, la storia, il tempo sono protagonisti del libro, al pari delle emozioni che suscitano nell’autrice, in una visione intima e al contempo universale della sua esperienza di vita.

La serata si aprirà con l’introduzione di Desirée Arlotta, Presidente dell’associazione ArcheoTheatron. A condurre la conversazione con l’autrice Paola Scarpa sarà Matilde De Razza, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle sfumature e dei temi centrali dell’opera.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno le interpretazioni in voce recitante di Agostino De Angelis, impreziosite dagli interventi musicali dal vivo curati dalla prof.ssa Francesca Schirinzi al violino e da Giada Giovanna Seccia alla chitarra.

Un appuntamento imperdibile all’ora del tramonto, dove la parola scritta incontra il teatro e la musica, offrendo ai presenti un viaggio sensoriale tra poesia e paesaggio. Ingresso libero.

Il libro è stato presentato in anteprima in occasione del Festival Internazionale per gli Etruschi a Cerveteri ideato dallo stesso regista con ArcheoTheatron, all’interno della Necropoli Etrusca del Sorbo con i patrocini di rivista Archeologia Viva, Firenze ArcheoFilm Festival, tourismA, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Cerveteri, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale.