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Museo Civico di Bracciano: 20 anni di storia e un patrimonio di memorie da condividere!

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museo civico Bracciano

Dalla pagina Facebook del Comune

Il Museo Civico di Bracciano celebra il suo ventesimo anniversario (2006 – 2026) e vi invita a una serata speciale in cui la nostra comunità sarà la protagonista.
Sabato 8 agosto 2026, alle ore 21:00, presenteremo ufficialmente il progetto “Conservare la Memoria”.
Attraverso le videointerviste ai nostri cittadini, scopriremo un prezioso archivio di storie nato per mantenere vivo il ricordo del passato, comprendere il presente e trasmettere questa ricchezza alle nuove generazioni.
Al termine della presentazione, brinderemo insieme per festeggiare questo importante traguardo dei 20 anni del Museo Civico!
Dove: Chiostro degli Agostiniani – Via Umberto I n. 5, Bracciano
Ingresso gratuito
Vi aspettiamo per celebrare insieme le nostre radici.
Per informazioni: 06 99805106 |museo@comune.bracciano.rm.it
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