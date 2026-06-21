Bracciano arti e mestieri

Dalla pagina Facebook del Comune
Ieri si è tenuta la prima giornata di “Bracciano Medievale – Arti e Mestieri”, una manifestazione molto partecipata capace di trasformare il nostro centro storico in un suggestivo viaggio nel tempo, tra 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢, 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐞 𝐬𝐚𝐩𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨.
L’appuntamento prosegue oggi, con un cambio di programma a causa del caldo, a partire dalle ore 17.00, nelle principali aree del centro storico, con 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐞𝐢 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐢, 𝐞𝐬𝐢𝐛𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢 𝐝’𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐢, 𝐭𝐚𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞 e tante altre iniziative pensate per tutte le età.
Vi aspettiamo per vivere insieme questa seconda giornata di festa.
Bracciano Medievale continua!