Dalla pagina Facebook del Comune
Grazie a Gesenu Ambiente, ditta affidataria del servizio rifiuti e a un contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale, quindi a costo zero per il Comune, lo abbiamo fatto.
Chi ne ha necessità o lo desidera potrà sostituire:
1) lo shopper rosso della raccolta metallo con un mastello turchese (nuova normativa europea sull’abbinamento colori/rifiuti);
2) i mastelli in plastica riciclata danneggiati in questi mesi di servizio con mastelli nuovi (blu per la carta e verde per il vetro).
Modalità di distribuzione nella locandina allegata.