Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Sì è conclusa l’edizione 2026 di “Bracciano Medievale – Arti e Mestieri”, sono state due giornate molto partecipate che hanno trasformato il nostro centro storico in un suggestivo viaggio nel tempo, tra 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢, 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐞 𝐬𝐚𝐩𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨.

Le vie e le piazze del borgo si sono animate grazie all’impegno delle associazioni, dei figuranti, dei volontari e di tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questo bellissimo evento, regalando a cittadini e visitatori un’atmosfera davvero unica e coinvolgente.

Come Amministrazione crediamo fortemente nel valore di iniziative come questa, capaci di far vivere il centro storico, valorizzare le nostre radici e favorire il coinvolgimento dei 𝐫𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀.

Con passione e dedizione continuiamo a sostenere e promuovere Bracciano come luogo di 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞.

Un sincero ringraziamento all’Associazione “La Compagnia del Castello”, al Rione Monti, al Rione Cartiere, al Rione Rinascente Vigna di Valle, a Camminare per Unire, all’ASD Butteri, alla Protezione Civile, all’Associazione la Fenice e a tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato.

È stata un successo… Alla prossima edizione!

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano