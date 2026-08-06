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Ladispoli: eventuale attivazione del Corso Serale di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera per l’a.s. 2027/2028

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Comunicato stampa

L’ISIS “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli sta raccogliendo manifestazioni di interesse per l’eventuale attivazione del Corso Serale di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera per l’a.s. 2027/2028. Se ritieni che questa opportunità possa interessarti, compila il questionario tramite il QR Code o clicca direttamente sul link sottostante, esclusivamente se hai una reale intenzione di iscriverti. Le manifestazioni di interesse raccolte saranno fondamentali per dimostrare il fabbisogno del territorio e sostenere la richiesta di attivazione del corso.
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