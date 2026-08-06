Comunicato stampa

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Serata di spessore e alto prestigio”. Il Vicesindaco Riccardo Ferri: “Ospitare nell’anno del centenario dalla fondazione il complesso bandistico della Guardia di Finanza privilegio unico”

“Un’emozione immensa ed un privilegio pressoché unico in tutto il Lazio: ieri, a Cerveteri, siamo stati onorati di assistere al Concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, che proprio quest’anno celebra il centenario dalla fondazione. Musiche straordinarie, colonne sonore del cinema mondiale con un omaggio al mai dimenticato Ennio Morricone, arie d’opera e musiche della tradizione bandistica. Una serata di spessore e di alto prestigio che ha incantato il pubblico. Ringrazio davvero di cuore tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questa serata: il Comando Regionale del Lazio della Guardia di Finanza, rappresentato ieri dal Colonnello Antonio Sassi, il Generale di Brigata Carmelo Azzarà, al quale oltre che un rapporto istituzionale mi lega un sentimento di amicizia e stima da moltissimi anni e il Vicesindaco Riccardo Ferri che ha lavorato affinché questa straordinaria realtà bandistica, di cui l’Italia intera è orgogliosa, si esibisse nella nostra città”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine del Concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Capitano Dario Di Coste, tenutosi ieri sera, mercoledì 5 agosto, all’interno del Parco della Legnara.

Un concerto che ha spaziato meravigliosamente da brani tradizionali a brani contemporanei, passando per le arie d’opera di Puccini, magistralmente interpretate dal Tenore Yoosang Yoon del Teatro dell’Opera di Roma, per poi concludersi con il solenne momento scandito dalle note della Marcia d’Ordinanza della Guardia di Finanza e dell’Inno di Mameli.

L’evento, voluto dal Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri, rientra all’interno del programma dell’Estate Caerite 2026, rassegna messa a punto dall’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli.

Entusiasta anche il Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri, che dichiara: “Ospitare il Concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, soprattutto nell’anno del Centenario è un privilegio altissimo. Un anno che per loro si è aperto al Teatro dell’Opera di Roma davanti alle più alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Indescrivibile la gioia e l’emozione vissuta quando il Comando Regionale della Guardia di Finanza, nella persona del Generale di Divisione Mariano La Malfa, insieme al Generale di Brigata Carmelo Azzarà, Vice Ispettore dell’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, ci hanno confermato la disponibilità a realizzare questo concerto a Cerveteri. A loro, al Capitano Dario Di Coste e a tutti i musicisti e musiciste che si sono esibiti ieri sera, il mio più grande e sincero ringraziamento a nome di tutta la città di Cerveteri”.

“Un ringraziamento ulteriore – conclude il Vicesindaco Riccardo Ferri – lo rivolgo alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli per il prezioso e fondamentale supporto in tutta la fase organizzativa e a tutte le Forze dell’Ordine e autorità militari intervenute che hanno garantito come sempre la loro fondamentale presenza. Una menzione infine, è per l’Ufficio di Staff del Sindaco, nelle persone di William Tosoni e Serena Bolognesi, che hanno lavorato intensamente a tutta l’attività di cerimoniale e per l’Ufficio Cultura ed in particolar modo Desiree Mencarini”