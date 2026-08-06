Comunicato stampa

Una serata speciale per riscoprire il fascino del cielo notturno immersi nella natura incontaminata del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano. Martedì 11 agosto, alle ore 19.00, il Lago di Martignano farà da scenario all’evento “A rimirar le stelle”, un appuntamento inserito nel programma regionale “Estate #ViviParchidelLazio”, promosso dalla Regione Lazio.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti un’esperienza davvero suggestiva: salire a bordo dei pedalò, ancorati tra loro a pochi metri dalla riva, per osservare il cielo estivo da una prospettiva insolita, sospesi tra l’acqua e l’infinito. Un modo lento e coinvolgente per vivere il lago al tramonto e attendere insieme il passaggio delle stelle cadenti.

Ad accompagnare il viaggio tra costellazioni, pianeti e racconti del cielo sarà Titti Mazzacane, astrofila e insegnante, che guiderà grandi e piccoli alla scoperta delle antiche leggende della mitologia greca e dei segreti della volta celeste, con uno sguardo capace di restituire tutto lo stupore e la meraviglia dell’osservazione astronomica.

L’evento è aperto a partecipanti di tutte le età. Si consiglia un abbigliamento comodo; per salire sui pedalò sarà necessario entrare in acqua fino alle ginocchia.

Il ritrovo è fissato alle ore 19.00 presso Martignano APS (parcheggio auto). Da lì si raggiungerà a piedi la riva del lago percorrendo un tratto di circa 950 metri.

I posti sono limitati ed è pertanto obbligatoria la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni:

Giorgio Olivetti – 335 325561

L’Ente Parco invita cittadini, famiglie e appassionati della natura a partecipare a questa iniziativa che unisce divulgazione scientifica, paesaggio e valorizzazione del patrimonio naturale, offrendo un’occasione unica per vivere il Lago di Martignano sotto il cielo della notte di San Lorenzo, quando le stelle sembrano davvero a portata di mano.

Ente Regionale Parco Naturale di Bracciano-Martignano