Comunicato stampa

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia segnala alle giovani artiste e ai giovani artisti del territorio l’apertura della seconda edizione di “Emergenze Coreografiche”, la call di selezione promossa da ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio. La call rientra nel progetto MetaDanze, la nuova rete della danza di Roma e del Lazio, ideato dal Centro Regionale Danza Lazio con ATCL e ASI.

L’iniziativa è rivolta ad artiste e artisti, coreografe e coreografi e gruppi under 30 che lavorano nella danza contemporanea: possono partecipare singoli, collettivi e gruppi informali, secondo il requisito anagrafico indicato nel bando. Si candidano progetti coreografici originali e inediti, non ancora presentati al pubblico nella loro forma definitiva, della durata massima di 15 minuti, come assolo o lavori di gruppo; sono ammessi anche studi e lavori in fase di sviluppo.

Ai progetti selezionati la manifestazione offre la presentazione pubblica del proprio lavoro, incontri con operatori e professionisti del settore, il confronto con la rete MetaDanze e la valorizzazione attraverso i canali di ATCL e dei partner; per ciascun progetto selezionato è previsto un gettone di partecipazione di 500 euro. La seconda edizione si svolgerà dal 1° al 4 ottobre 2026 presso lo Spazio Rossellini, polo culturale multidisciplinare regionale, a Roma.

Le candidature vanno inviate esclusivamente via posta elettronica a segreteria@atcllazio.it entro le ore 12.00 del 10 settembre 2026.

Spiega l’assessora alla Cultura Stefania Tinti: “Segnaliamo questa call perché ai giovani artisti del territorio va data ogni occasione concreta di mettersi alla prova, confrontarsi con i professionisti e farsi conoscere anche fuori dai confini cittadini. La selezione è di ATCL e dei partner del progetto, peròvogliamo fare in modo che l’informazione arrivi a chi può coglierla. C’è tempo fino al 10 settembre.”

Il bando completo, la scheda tecnica dello spazio e tutte le condizioni di partecipazione sono disponibili sul sito di ATCL. Per informazioni: ATCL, Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, tel. 06 45426982, segreteria@atcllazio.it, www.atcllazio.it.