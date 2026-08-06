EMERGENZA SANGUE AL POLICLINICO GEMELLI

Comunicato stampa

La Direzione Sanitaria della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha segnalato una grave carenza di sangue, in particolare dei gruppi 0+ e 0-.

L’emergenza è resa ancora più critica dal periodo estivo: ad agosto, infatti, le donazioni diminuiscono sensibilmente a causa delle ferie e delle partenze, mentre il fabbisogno di sangue per assistere i pazienti resta costante. È proprio in questo periodo che le scorte rischiano di ridursi maggiormente.

Se appartieni ai gruppi 0+ o 0-, il tuo aiuto è fondamentale.

Donare richiede pochi minuti, ma può fare la differenza per chi sta affrontando un intervento chirurgico, una terapia o un’emergenza.

Centro Trasfusionale

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Ala J – Piano -1

Orari di donazione

• Lunedì – Sabato: 8:00 – 12:00

• Domenica: 8:00 – 11:00

• Festivi: chiuso

Prenota in pochi secondi con l’App Donatori Olgiati, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store.

Condividi questo appello. Anche un semplice gesto può raggiungere un donatore e trasformarsi in una speranza concreta per chi è in attesa di una trasfusione.

Dona sangue. Dona vita. Oggi più che mai c’è bisogno di te.