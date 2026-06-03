Comunicato stampa

DA VENERDI’ 5 A DOMENICA 7 GIUGNO 2026

Roma, 3 giugno 2026

Dal 5 al 7 giugno il Tiber Golf Club di Roma ospiterà il 22° Open d’Italia di Pitch & Putt, uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale della disciplina. Per tre giorni il percorso Par 3 affacciato sul Tevere accoglierà circa 80 atleti provenienti da sei nazioni — Italia, Portogallo, Spagna, Tunisia, Moldavia e San Marino — confermando il crescente respiro internazionale della manifestazione.

Dopo la prova campo inaugurale, i concorrenti si sfideranno su tre giri di gara per un totale di 54 buche con formula scratch, che premia il punteggio reale senza correttivi di handicap. Una competizione che valorizza precisione tecnica, concentrazione e continuità di rendimento. Le gare inizieranno venerdì 5 giugno alle ore 8. La cerimonia di premiazione è prevista domenica 7 giugno alle ore 15.

Il pitch & putt, variante del golf giocata esclusivamente su buche Par 3 e distanze ridotte, rappresenta una disciplina altamente tecnica e al tempo stesso accessibile, capace di avvicinare nuovi praticanti a questo sport senza rinunciare agli aspetti agonistici. Il percorso del Tiber Golf Club, con le sue 18 buche Par 3 immerse nel verde lungo il Tevere, offre una cornice ideale per una competizione di livello internazionale.

«Il pitch & putt viene spesso considerato una disciplina minore rispetto al golf tradizionale, ma il gioco corto è una componente fondamentale anche sul campo lungo. Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta questa manifestazione, che richiama atleti di alto livello da diverse nazioni e conferma il ruolo del Tiber come punto di riferimento per il golf e il pitch & putt in Italia», dichiara Luca Piano del Balzo, presidente del Tiber Golf Club. L’ingresso sarà libero per tutta la durata dell’evento. Il ristorante del circolo resterà aperto a soci, accompagnatori e visitatori.

Fondata nel 2009, la struttura è dedicata al pitch & putt e al golf su percorso Par 3. Situato a pochi minuti dal centro di Roma (in Via del Mare, 1050), il Tiber Golf Club dispone di 18 buche, una scuola per principianti e una club house con ristorante, promuovendo un’idea di golf accessibile, sportiva e conviviale.