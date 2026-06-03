Comunicato stampa
Il gestore Acea Ato2 comunica che, a causa dell’interruzione della fornitura idrica da parte del
Gestore Consorzio Acquedotto Medio Tirreno presso l’impianto Filtri Aurelia, il giorno 04/06/2026
dalle ore 08:00 alle ore 23:00, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o basse pressioni in:
· Zona Borgata Aurelia
· Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia
· Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea)
· Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa)
· Zona Area Portuale
· Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Per limitare i disagi alla cittadinanza, è stato predisposto un servizio sostitutivo tramite autobotte; due
macchine stazioneranno rispettivamente in via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia) e via Niccolò
Paganini (Borgata Aurelia), per tutta la durata del disservizio.
Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di
rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.
Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web ed affissione cartelli.
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare