Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano
Le elevate temperature previste nei prossimi giorni possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e affette da patologie croniche.
L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini ad adottare alcuni semplici accorgimenti per proteggersi dagli effetti del caldo:
• bere acqua frequentemente, anche in assenza dello stimolo della sete;
• evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (indicativamente tra le 11.00 e le 18.00);
• indossare abiti leggeri, di colore chiaro e un cappello quando ci si espone al sole;
• trascorrere, quando possibile, il tempo in ambienti freschi e ombreggiati;
• non lasciare mai persone o animali all’interno di veicoli parcheggiati, neanche per pochi minuti;
• prestare particolare attenzione ai familiari e ai vicini più anziani o che vivono soli.
In presenza di sintomi come mal di testa intenso, debolezza, nausea, capogiri, confusione o eccessiva sudorazione, è importante intervenire tempestivamente.
Numeri utili:
112 – Numero Unico di Emergenza
1500 – Ministero della Salute (informazioni e consigli sulle ondate di calore)
La collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare in sicurezza questo periodo di caldo eccezionale. Proteggiamo noi stessi e prestiamo attenzione a chi potrebbe avere maggiore bisogno di aiuto