Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano

Le elevate temperature previste nei prossimi giorni possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e affette da patologie croniche.

• prestare particolare attenzione ai familiari e ai vicini più anziani o che vivono soli.

• trascorrere, quando possibile, il tempo in ambienti freschi e ombreggiati;

• indossare abiti leggeri, di colore chiaro e un cappello quando ci si espone al sole;

• evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (indicativamente tra le 11.00 e le 18.00);

In presenza di sintomi come mal di testa intenso, debolezza, nausea, capogiri, confusione o eccessiva sudorazione, è importante intervenire tempestivamente.

1500 – Ministero della Salute (informazioni e consigli sulle ondate di calore)

La collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare in sicurezza questo periodo di caldo eccezionale. Proteggiamo noi stessi e prestiamo attenzione a chi potrebbe avere maggiore bisogno di aiuto