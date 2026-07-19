Comunicato stampa

Una serata di musica, di emozioni e di partecipazione collettiva ha caratterizzato lo spettacolo “Cantautori”, andato in scena venerdì sera alla Cittadella della Musica e organizzato dall’Associazione Culturale Il Mosaico – Un popolo di artisti. Il pubblico ha seguito con entusiasmo il percorso musicale dedicato ai grandi cantautori italiani, lasciandosi coinvolgere dalle interpretazioni di Rosy Messina e di Riccardo Rinaudo, accompagnati dalla chitarra del maestro Giandomenico Anellino. Un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative della musica d’autore italiana, accolto con calorosi applausi e con grande apprezzamento.

«Siamo particolarmente soddisfatti della riuscita di questa iniziativa, che ha confermato quanto la cultura e la musica sappiano creare occasioni di incontro e di condivisione – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura, Stefania Tinti –. La partecipazione del pubblico testimonia il valore di una proposta artistica capace di emozionare e di mantenere viva la memoria della grande tradizione dei cantautori italiani. Rivolgo un sincero ringraziamento all’Associazione Culturale Il Mosaico – Un popolo di artisti, agli artisti che hanno regalato al pubblico una performance di grande qualità e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata.»

L’Assessora Tinti intende inoltre esprimere un particolare ringraziamento agli Uffici comunali che, con competenza, con impegno e con spirito di collaborazione, hanno assicurato il necessario supporto organizzativo, contribuendo alla piena riuscita dell’evento. L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative culturali di qualità, valorizzando la Cittadella della Musica come luogo di incontro, di partecipazione e di crescita culturale per la città.