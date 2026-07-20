Comunicato stampa

Un evento all’Eur, che ha visto Medici, Avvocati e Istituzioni uniti al mondo della moda per promuovere la legalità e la cultura del rispetto

ROMA, 19 giugno 2026

Si è tenuto all’Eur l’evento “Confronto per la ricerca di nuove prospettive: per un futuro di legalità e rispetto”, un’iniziativa di alto profilo, nata dalla sinergia con il Rome Fashion Show – Haute Couture.

L’obiettivo è stato quello di superare i confini del settore moda per creare un ponte tra istituzioni, mondo giuridico, cultura e comunicazione. La moda si è fatta portavoce di un messaggio etico di fondamentale importanza, trasformandosi da espressione estetica in un efficace strumento di sensibilizzazione sociale.

L’evento ha offerto, in particolare, uno spazio di dibattito multidisciplinare focalizzato sulla prevenzione della violenza di genere, sull’educazione affettiva e sul rafforzamento della cultura della legalità. Un dibattito, dunque, a tutto tondo tra competenze ed esperienze. Un momento di riflessione profonda, che ha superato i confini dell’industria del fashion per creare un ponte tra istituzioni, professionisti del diritto, mondo della cultura e della comunicazione e accendere i riflettori sulla prevenzione della violenza di genere, sull’educazione affettiva e sul rafforzamento della cultura della legalità.

Il confronto, moderato dagli avvocati Bartolomeo Giordano, Responsabile Area Penale Co.Tu.Le.Vi. Roma, e Romina Lanza, Responsabile Sportello Antiviolenza “Diana” – Co.Tu.Le.Vi. Roma, ha visto susseguirsi interventi di alto profilo che hanno analizzato il fenomeno sotto molteplici angolazioni:

l’Avv. Adriana Boscagli, esperta in Diritto di Famiglia, ha posto l’accento sul ruolo strategico del nucleo familiare nella prevenzione dei conflitti, Gennaro Coppola CEO di One More Pictures che ha approfondito le potenzialità del cinema e della comunicazione come veicoli di responsabilità sociale e ancora Mariafrancesca Serra, Presidente Donne Coldiretti, la Dott.ssa Dominga Cotarella, Presidente Nazionale Terranostra – Campagna Amica, la Dott.ssa Elvira Gregorace, scrittrice.

Infine, ad intervenire, anche i medici sul ruolo determinante della Prevenzione, tra i quali, il Dott. Roberto Pellicciari dell’Ospedale M.G. Vannini – Istituto Figlie di San Camillo e ancora sulla psicopatologia forense, la Dott.ssa Giulia Petroni, Medico legale,

Rosanna Scatigno, General Manager de “I SARGASSI”, gruppo fondatore della “International Academy “I SARGASSI”.

Tra gli ospiti, anche noti personaggi come l’attore Luca Ribezzo.

In un clima di profonda condivisione, l’evento ha ribadito che la lotta contro la violenza non è solo una questione giudiziaria, ma un impegno collettivo che passa attraverso una rete solida, capace di unire istituzioni e società civile nella difesa della dignità e del rispetto della persona.