Comunicato stampa

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 in Viale Garibaldi

Tre giorni di sapori, tradizioni, sport e intrattenimento con il più grande festival itinerante d’Italia.

Sabato 25 luglio 2026 su Rai 2 ore 11,15 torna “Il Trono del Gusto” con la settima puntata dedicata al mondo dello street food italiano

La 65ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio 2026 a Civitavecchia in Viale Garibaldi. Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama dello street food italiano e internazionale.

L’inaugurazione ufficiale di questa tappa è prevista per venerdì 24 luglio 2026 alle ore 17:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte, anche gli altri giorni sabato 25 luglio e domenica 26 luglio 2026 il festival sarà aperto dalle 17:00 alle 24:00. L’ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l‘International Street Food si conferma protagonista anche della sua decima edizione, che continua a registrare un’ampia partecipazione di pubblico e un crescente consenso in tutte le tappe del tour. Un format ormai consolidato che porta nelle piazze italiane il meglio dello Street food nazionale e internazionale, coniugando qualità, tradizione gastronomica e convivialità, e offrendo un’esperienza capace di coinvolgere visitatori di tutte le età.

Durante la tappa di Civitavecchia, il pubblico sarà protagonista di un autentico viaggio tra i sapori dello Street food italiano e internazionale, con un’ampia proposta capace di soddisfare ogni palato.

Un viaggio sensoriale senza confini con una selezione culinaria curata nei minimi dettagli per trasformare ogni assaggio in un’esperienza memorabile. Protagoniste indiscusse saranno specialità iconiche, espressioni delle migliori tradizioni street food, reinterpretate con maestria per regalare emozioni al palato: dal fragrante pesce fritto, dorato e croccante, ai ricercati panini con il polpo, freschi e dal carattere deciso.

Gli amanti della carne di qualità troveranno il proprio paradiso tra i pregiati hamburger di Scottona e di Chianina, vere eccellenze italiane che raccontano la cura per la materia prima, mentre chi cerca un tuffo nelle tradizioni regionali potrà deliziarsi con i sapori intensi della cucina siciliana e le irresistibili bombette pugliesi, piccoli scrigni di gusto che racchiudono il cuore della gastronomia del Sud. Non mancheranno momenti di grande impatto scenografico, come il caciocavallo impiccato, fuso dal vivo per un’esperienza gourmet unica, e l’iconico Kürtős ungherese, che inebrierà l’aria con il suo profumo inconfondibile di festa appena sfornata.

Per chi non rinuncia al rito della brace, gli arrosticini saranno serviti caldi e fumanti, affiancati dal trend internazionale dello smash burger, celebrato per la sua incredibile croccantezza e succosità. L’offerta si arricchisce infine con un’ampia selezione di proposte gluten free, garantendo un’esperienza inclusiva che permette a tutti di vivere la manifestazione senza mai scendere a compromessi con il gusto.

Ad accompagnare questo itinerario del gusto, una ricercata selezione di birre artigianali italiane ed estere, accuratamente abbinate per esaltare ogni sfumatura aromatica delle specialità presenti.

L’International Street Food è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada.

«La decima edizione dell’International Street Food rappresenta per noi un traguardo importante – dichiara Orofino –. In questi anni abbiamo lavorato per dare sempre più valore al cibo di strada, selezionando operatori di qualità e promuovendo tradizioni gastronomiche provenienti da tutta Italia e dal mondo. Siamo molto felici di portare la sessantacinquesima tappa del nostro festival a Civitavecchia e coinvolgere il pubblico in un grande momento di festa e condivisione come questo». Conclude Orofino.

IL TRONO DEL GUSTO IN ONDA SU RAI 2 SETTIMA PUNTATA

Dopo il grande successo delle cinque puntate della trasmissione televisiva “Il Trono del Gusto”, il racconto dello street food italiano continua con la settima puntata, che andrà in onda, sempre su Rai 2, sabato 25 luglio 2026 alle ore 11,15 e che porterà sullo schermo storie inedite, protagonisti autentici e sfide gastronomiche ancora più coinvolgenti. Il docu-reality, prodotto da RG Factory, continua a raccontare da vicino un fenomeno in costante crescita, fatto di passione, creatività e tradizione reinterpretata. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà ancora una volta Alfredo Orofino, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei retroscena e delle emozioni di un mondo fatto di sacrificio, innovazione e amore per il cibo di strada.

Con la tappa di Civitavecchia prosegue il viaggio dell’International Street Food: 3 giorni di sapori, profumi e tradizioni in cui culture gastronomiche diverse si incontrano in un’atmosfera di festa e convivialità. Contemporaneamente a questo appuntamento, la manifestazione sarà prima di Civitavecchia dal 20 al 22 luglio ad Alcamo Marina, dal 23 al 26 luglio a Erice Beach, dal 24 al 25 luglio a Torrette di Fano e dal 27 al 30 luglio a Bagheria, . Confermando la forza di un format nazionale che negli anni ha contribuito a consacrare lo Street food tra i fenomeni gastronomici e culturali più apprezzati in Italia.

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