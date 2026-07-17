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Bracciano. Il 24 e 25 Luglio c’è Lavica festival, due giorni di musica indipendente e gratuita sul Lago. 

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Comunicato stampa

Il 24 e 25 luglio, a Bracciano, va in scena la prima edizione di Lavica Festival, nuova rassegna musicale gratuita che porta sul lago due giornate di concerti e live music, con protagonisti della scena indipendente italiana e artisti emergenti del territorio. Un progetto nato dall’iniziativa dell’Associazione Culturale Aurora, realtà composta da giovani under 30, e promosso e patrocinato dall’Amministrazione comunale.

Il programma è costruito su due serate tematiche, pensate per attraversare linguaggi e sonorità diverse.

Si parte venerdì 24 luglio con la Serata Punk, affidata a Gli Ultimi e Cigno. Gli Ultimi, formazione nata nel 2008 nella provincia romana, sono conosciuti anche per il videoclip di Favole, scritto e animato da Zerocalcare, che ha curato il progetto per il brano della band. Nella stessa serata sarà protagonista Cigno, progetto romano dalle atmosfere post-punk e dalla cifra fortemente originale, inserito nel calendario di Lavica Festival con una tappa del tour estivo 2026.

Sabato 25 spazio invece alla Serata Indie e Pop. Sul palco Wepro, artista già protagonista di Sanremo Giovani 2018 e del Primo Maggio di Roma, e gli España Circo Este, band dal percorso internazionale e da un sound che mescola punk, tango, cumbia e reggae in una cifra musicale ribattezzata Tango-Punk.

A completare la serata Maria Faiola, già concorrente di X Factor e di Sanremo Giovani, vincitrice di Lazio Sound 2025. Una presenza che rafforza la vocazione del festival a mettere in dialogo nomi affermati e nuove espressioni della scena musicale.

Lavica Festival si presenta così come una nuova proposta culturale dedicata alla musica dal vivo e alla partecipazione, nata dalla progettualità di giovani del territorio e pensata per riportare a Bracciano una manifestazione musicale di ampio respiro.

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