Restituito alla comunità il lavatoio storico di Quadroni

Il lavatoio antico di Quadroni torna a vivere. Dopo anni di chiusura e degrado, il Comune di Manziana ha inaugurato il restauro dell’opera, riconsegnandola alla comunità in una serata che ha assunto il valore di un piccolo rito collettivo.

Quadroni non festeggia solo un restauro, celebra la riapertura di un luogo che ha custodito storie, trattenuto confidenze, rivelato frammenti di vita quotidiana.

“È un grande orgoglio aver restituito questo luogo alla comunità” ha dichiarato il sindaco Alessio Telloni, visibilmente soddisfatto, e leggermente commosso, sottolineando come l’attesa fosse lunga e sentita. “Era da troppo tempo chiuso e abbandonato. È ritornato alla luce e l’entusiasmo dei nostri concittadini dimostra che era un luogo atteso e che meritava la comunità di Quadroni in maniera urgente”. Un intervento, dunque, percepito come necessario, simbolo di una storia collettiva.

A confermare il legame profondo tra il lavatoio e la frazione è il consigliere comunale Gaetano Vari, che ne ricorda l’uso quotidiano fino a tempi relativamente recenti: “Venivano a lavare qua fino a dieci, quindici anni fa, prima che lo chiudessero perché diventato pericoloso”. Gaetano Vari ricostruisce anche l’aspetto tecnico dell’opera: “È un fontanile importante perché prende l’acqua sorgiva a quindici metri da qui e tramite un piccolo acquedotto ancora esistente, coperto in pietra, l’acqua arriva e si disperde”. Per la comunità, aggiunge, non è solo un manufatto storico: “È un punto di riferimento, un luogo di ritrovo e di avvenimenti. La festa di oggi dimostra quanto fosse atteso il restauro”.

Sulla stessa linea il presidente dell’Università Agraria di Manziana, Alessandro Carucci, che ha ricordato le condizioni critiche in cui versava la struttura prima dell’intervento: “Era praticamente crollato, poi il sindaco è riuscito a trovare i soldi per poterlo rimettere a posto con un progetto, davvero un bel progetto”. Durante l’inaugurazione, alcune donne hanno simbolicamente ripreso a lavare i panni, accompagnando il gesto con canti antichi, gesto che Carucci interpreta come un auspicio: “Speriamo che ritornino a lavare qui, al vecchio lavatore”.

Anche il sindaco Telloni e la consigliera Edda Appetecchi, presente in occasione dell’importante inaugurazione, si sono chinati sulla vasca e hanno contribuito al lavaggio dei panni, quasi a suggellare con un gesto antico la rinascita del luogo. Tra i presenti anche il vice sindaco di Manziana Remo Fiorucci e il presidente de L’agone nuovo Giovanni Furgiuele.

A conclusione della cerimonia, il parroco di Quadroni, don Giuseppe, ha impartito la benedizione, atto che ha segnato la chiusura dell’appuntamento.

Il recupero del lavatoio di Quadroni non è solo un’operazione di tutela del patrimonio rurale: è la restituzione di un luogo che ha scandito la vita sociale della frazione, un punto d’incontro che oggi torna a essere spazio a disposizione della collettività.

Lorenzo Avincola redattore L’agone