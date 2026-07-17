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E…state in giardino, il Giulia Lorenzoni Quartet alla Cittadella della Musica

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Comunicato stampa

Ieri sera, alla Cittadella della Musica, si è tenuto il concerto del Giulia Lorenzoni Quartet, nell’ambito della rassegna “E…state in giardino” promossa dall’assessorato alla Cultura. Al centro della serata la presentazione di “Italian Stories”, l’album della cantante e autrice Giulia Lorenzoni.
Sul palco, con Giulia Lorenzoni alla voce, Tobias Nicoletti al pianoforte, Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Gianluca Costa alla batteria. Il quartetto ha proposto un repertorio che unisce la canzone italiana e il jazz contemporaneo, alternando i brani dell’album a composizioni originali e ad alcuni inediti presentati in anteprima.
La serata si è svolta nei giardini della Cittadella, la cui dimensione acustica ben si presta alla musica dal vivo. Il pubblico presente ha seguito il concerto con attenzione, salutando la performance con applausi di sincero apprezzamento. La direzione artistica è di Felice Tazzini, quella tecnica di Massimo Peroni, che ha curato audio e luci.
“Un ringraziamento agli uffici e al direttore artistico Felice Tazzini, che con il loro lavoro rendono possibili appuntamenti come questo”, dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Stefania Tinti. “La rassegna estiva nasce con un’idea semplice: offrire alla città occasioni di qualità, con continuità, valorizzando i luoghi e le professionalità del territorio. La performance di questa sera, di rara bellezza, è stata un meritatissimo successo”
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