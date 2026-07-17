Comunicato stampa
Il Comune di Bracciano attiva un servizio navetta gratuito, effettuato con pulmino da 9 posti e rivolto alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta.
Il servizio collegherà Piazza Praterina, Bracciano Nuova e il Lungolago Argenti, con tre fermate distribuite lungo il tratto pedonale:
Base Nisio
Lungolago Argenti, civico 29
Via della Sposetta
Di seguito gli orari indicativi delle corse.
MATTINA
Corsa delle ore 9:00 – partenza da Piazza Praterina
Ore 9:12 – Base Nisio
Ore 9:17 – Lungolago Argenti, civico 29
Ore 9:22 – Via della Sposetta
Ore 9:30 – arrivo a Piazza Praterina
Ore 9:45 circa – arrivo a Bracciano Nuova, Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico
Corsa delle ore 10:00 – partenza da Bracciano Nuova
Partenza da Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico.
Ore 10:15 – Piazza Praterina
Ore 10:27 – Base Nisio
Ore 10:32 – Lungolago Argenti, civico 29
Ore 10:37 – Via della Sposetta
Ore 10:55 – arrivo a Piazza Praterina
Corsa delle ore 11:00 – partenza da Piazza Praterina
Ore 11:12 – Base Nisio
Ore 11:17 – Lungolago Argenti, civico 29
Ore 11:22 – Via della Sposetta
Ore 11:40 – arrivo a Piazza Praterina
Corsa delle ore 12:00 – partenza da Piazza Praterina
Ore 12:12 – Base Nisio
Ore 12:17 – Lungolago Argenti, civico 29
Ore 12:22 – Via della Sposetta
Ore 12:40 – arrivo a Piazza Praterina
Ore 12:52 circa – arrivo a Bracciano Nuova, Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico
POMERIGGIO
Corsa delle ore 14:00 – partenza da Bracciano Nuova
Partenza da Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico.
Ore 14:15 – Piazza Praterina
Ore 14:20 – Base Nisio
Ore 14:25 – Lungolago Argenti, civico 29
Ore 14:30 – Via della Sposetta
Ore 14:40 – arrivo a Piazza Praterina
Corsa delle ore 15:00 – partenza da Piazza Praterina
Ore 15:12 – Base Nisio
Ore 15:17 – Lungolago Argenti, civico 29
Ore 15:22 – Via della Sposetta
Ore 15:40 – arrivo a Piazza Praterina
Corsa delle ore 16:00 – partenza da Piazza Praterina
Ore 16:12 – Base Nisio
Ore 16:17 – Lungolago Argenti, civico 29
Ore 16:22 – Via della Sposetta
Ore 16:40 – arrivo a Piazza Praterina
Corsa delle ore 17:00 – partenza da Piazza Praterina
Ore 17:12 – Base Nisio
Ore 17:17 – Lungolago Argenti, civico 29
Ore 17:22 – Via della Sposetta
Ore 17:40 circa – arrivo a Piazza Praterina
Ore 17:52 circa – arrivo a Bracciano Nuova, Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico
COME UTILIZZARE IL SERVIZIO
Il servizio è gratuito e l’accesso è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili sul pulmino.
È importante presentarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato, per consentire la salita dei passeggeri, l’eventuale sistemazione delle carrozzine o degli altri ausili per la mobilità e la partenza della navetta in condizioni di sicurezza e nel rispetto degli orari previsti.
Giorni di attivazione: venerdì, sabato e domenica
Gli orari delle fermate e degli arrivi sono indicativi e potranno subire variazioni in relazione al traffico, alle condizioni della viabilità, ai tempi necessari per la salita e la discesa dei passeggeri e alle specifiche esigenze delle persone trasportate