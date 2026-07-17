Comunicato stampa

Il Comune di Bracciano attiva un servizio navetta gratuito, effettuato con pulmino da 9 posti e rivolto alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta.

Il servizio collegherà Piazza Praterina, Bracciano Nuova e il Lungolago Argenti, con tre fermate distribuite lungo il tratto pedonale:

Base Nisio Lungolago Argenti, civico 29 Via della Sposetta

Di seguito gli orari indicativi delle corse.

MATTINA

Corsa delle ore 9:00 – partenza da Piazza Praterina

Ore 9:12 – Base Nisio Ore 9:17 – Lungolago Argenti, civico 29 Ore 9:22 – Via della Sposetta Ore 9:30 – arrivo a Piazza Praterina Ore 9:45 circa – arrivo a Bracciano Nuova, Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico

Corsa delle ore 10:00 – partenza da Bracciano Nuova

Partenza da Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico.

Ore 10:15 – Piazza Praterina Ore 10:27 – Base Nisio Ore 10:32 – Lungolago Argenti, civico 29 Ore 10:37 – Via della Sposetta Ore 10:55 – arrivo a Piazza Praterina

Corsa delle ore 11:00 – partenza da Piazza Praterina

Ore 11:12 – Base Nisio Ore 11:17 – Lungolago Argenti, civico 29 Ore 11:22 – Via della Sposetta Ore 11:40 – arrivo a Piazza Praterina

Corsa delle ore 12:00 – partenza da Piazza Praterina

Ore 12:12 – Base Nisio Ore 12:17 – Lungolago Argenti, civico 29 Ore 12:22 – Via della Sposetta Ore 12:40 – arrivo a Piazza Praterina Ore 12:52 circa – arrivo a Bracciano Nuova, Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico

POMERIGGIO

Corsa delle ore 14:00 – partenza da Bracciano Nuova

Partenza da Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico.

Ore 14:15 – Piazza Praterina Ore 14:20 – Base Nisio Ore 14:25 – Lungolago Argenti, civico 29 Ore 14:30 – Via della Sposetta Ore 14:40 – arrivo a Piazza Praterina

Corsa delle ore 15:00 – partenza da Piazza Praterina

Ore 15:12 – Base Nisio Ore 15:17 – Lungolago Argenti, civico 29 Ore 15:22 – Via della Sposetta Ore 15:40 – arrivo a Piazza Praterina

Corsa delle ore 16:00 – partenza da Piazza Praterina

Ore 16:12 – Base Nisio Ore 16:17 – Lungolago Argenti, civico 29 Ore 16:22 – Via della Sposetta Ore 16:40 – arrivo a Piazza Praterina

Corsa delle ore 17:00 – partenza da Piazza Praterina

Ore 17:12 – Base Nisio Ore 17:17 – Lungolago Argenti, civico 29 Ore 17:22 – Via della Sposetta Ore 17:40 circa – arrivo a Piazza Praterina Ore 17:52 circa – arrivo a Bracciano Nuova, Traversa Paolo Borsellino, area giochi accanto al Centro Civico

COME UTILIZZARE IL SERVIZIO

Il servizio è gratuito e l’accesso è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili sul pulmino.

È importante presentarsi alla fermata almeno 5 minuti prima dell’orario indicato, per consentire la salita dei passeggeri, l’eventuale sistemazione delle carrozzine o degli altri ausili per la mobilità e la partenza della navetta in condizioni di sicurezza e nel rispetto degli orari previsti.

Giorni di attivazione: venerdì, sabato e domenica