Comunicato stampa

“Al via i lavori di ripavimentazione di via della Giustiniana, a Prima Porta. L’intervento riguarderà il tratto compreso tra via via Concesio e via Prinotti. Le lavorazioni, programmate sfruttando la finestra del periodo estivo, si svolgeranno il 16 e il 17 luglio in orario notturno ed inizieranno sul versante di via Concesio. Per consentire di lavorare in sicurezza e arrecare meno disagi possibili alla cittadinanza, il cantiere si svolgerà nella fascia oraria che va dalle ore 20:00 di questa sera alle ore 6:00 di domani 17 luglio e dalle 20:00 di domani sera fino alle 6:00 del 18 luglio. Un intervento importante che consentirà di restituire al quartiere una strada più sicura e percorribile.

La ripavimentazione di via della Giustiniana segue i lavori già effettuati per la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e delle fermate del trasporto pubblico che insistono su quella strada. L’intervento si inserisce nell’ambito dell’ampio programma sulla sicurezza stradale che, come Municipio, stiamo portando avanti in tutti i quartieri attraverso il rifacimento di alcune importanti arterie del territorio, la realizzazione di rotatorie, black point e attraversamenti pedonali rialzati.

Nel frattempo, sempre per Prima Porta, proprio oggi la Giunta Municipale ha approvato la direttiva per la riqualificazione, la messa in sicurezza e la realizzazione del parcheggio nel terreno, ad oggi privato, tra via della Giustiniana e via Concesio. Già nell’ultimo sopralluogo effettuato nel maggio scorso abbiamo incontrato i proprietari per proporre un accordo definitivo perché quell’area diventi effettivamente un parcheggio a disposizione di quanti portano i propri figli nelle strutture scolastiche della zona e della clientela delle numerose attività commerciali e di servizi dell’area. Una strada che percorriamo dal 2016 per cui oggi, grazie alla disponibilità dei privati, possiamo procedere anche dal punto di vista amministrativo”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.