GIOVANI, NASCE “MISURA 10/17”: IL NUOVO HUB CREATIVO PER RAGAZZE E RAGAZZI SUL LAGO DI BRACCIANO

Comunicato stampa

Il progetto unisce 5 Comuni per offrire un luogo di incontro e di espressione guidato e a misura dei protagonisti, dai 10 ai 17 anni.

Al via il campus estivo gratuito e smartphone-free per 120 partecipanti.

TREVIGNANO ROMANO (RM), 16 luglio 2026 – Una storia di welfare generativo che parte dalla provincia di Roma per rimettere al centro le idee, le opinioni e le potenzialità delle nuove generazioni. Nasce Misura 10/17, il progetto triennale attivo nel Distretto Socio Sanitario 4.3 (Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Bracciano, Manziana e Canale Monterano) che punta a potenziare i presidi territoriali, contrastare i fenomeni di esclusione e promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze tra i 10 e i 17 anni attraverso una duplice funzione educativa e aggregativa.

L’idea cardine si focalizza con convinzione sul presente: l’obiettivo non è fare proiezioni astratte sul futuro a lungo termine dei ragazzi, ma occuparsi del loro oggi. Ciò che i giovani fanno adesso, non da grandi, determina la loro crescita, e ciò che saranno domani sarà il frutto maturo delle esperienze concrete, delle relazioni e delle tappe costruite giorno dopo giorno durante lo sviluppo.

Il cuore del progetto è il Centro Culturale “La Fontana” di Trevignano Romano. Messo a disposizione dal Comune, è stato trasformato in un luogo di accoglienza, ritrovo, confronto e creatività spontanea completamente gratuito e inclusivo, dotato di aree gioco (giochi da tavolo, playstation), spazi lettura e aree studio con connessione internet. Per abbattere le barriere geografiche e favorire la massima partecipazione, il progetto mette a disposizione un servizio navetta gratuito e prenotabile che collega capillarmente tutti i comuni dell’area distrettuale.

Questo spazio rappresenta una vera e propria opportunità: fornire ai ragazzi un luogo identitario e accogliente dove potersi esprimere liberamente e scoprire le proprie reali potenzialità, dando vita ad attività e dinamiche che non sempre si riescono a sviluppare o a far emergere all’interno del contesto familiare o tra i banchi di scuola. A guidare questo percorso sul territorio è un team multidisciplinare di educatori e psicologi.

“Misura 10/17 nasce da una domanda semplice, ma spesso trascurata quando si parla di giovani: che esperienza stanno vivendo i ragazzi e le ragazze oggi?”, spiegano i professionisti dello staff. “Quando si parla di politiche dedicate alle nuove generazioni, il discorso si concentra quasi sempre sul futuro: le opportunità di domani, le competenze da sviluppare, i percorsi da costruire. Più raramente ci si chiede quali spazi di espressione, ascolto e partecipazione stiano vivendo nel presente. Il progetto parte proprio da qui: dall’idea che il futuro non sia una promessa astratta, ma qualcosa che prende forma nelle esperienze concrete che i giovani attraversano ogni giorno. Per questo si sceglie di valorizzare idee, opinioni e potenzialità dei ragazzi, riconoscendo il loro ruolo attivo nella costruzione della comunità”.

Un approccio basato sulla co-progettazione, sull’orizzontalità delle relazioni e sulle metodologie dello Human-Centered Design e del design thinking: “Fin dall’inizio è stata fatta una scelta precisa: non partire da un programma già scritto. Nessun percorso preconfezionato, nessun calendario rigidamente imposto, ma uno spazio aperto da costruire insieme ai partecipanti attraverso l’ascolto dei bisogni, l’osservazione del territorio, la definizione condivisa delle sfide e la sperimentazione continua. L’obiettivo finale è creare le condizioni perché i ragazzi coinvolti possano diventare protagonisti attivi del territorio, fino a dare vita a un’associazione giovanile autonoma capace di generare partecipazione anche oltre la durata del progetto stesso”.

Il primo esempio concreto di questa metodologia è l’attuale svolgimento del Centro Natura Estate 2026, il campus estivo completamente gratuito gestito dalla Cooperativa Sociale Big Sur al Social Camping di Trevignano Romano. Giunto quest’anno alla sua seconda edizione, il servizio ha visto crescere costantemente la partecipazione, superando complessivamente la quota di oltre 150 ragazzi e ragazze che ne hanno usufruito. Per questa stagione il centro ospiterà complessivamente almeno 120 ragazzi dai 9 ai 14 anni, valorizzando un ambiente totalmente inclusivo anche per partecipanti con DSA, disturbi del comportamento e piccole disabilità. Le attività del campus termineranno il prossimo 7 agosto. A breve verranno riaperte le iscrizioni per l’ultimo turno disponibile, in programma dal 27 luglio al 7 agosto.

La caratteristica chiave del campus è la scelta “smartphone-free“: durante le attività l’uso dei telefoni non è consentito. Questo elemento ha cambiato la qualità delle relazioni e delle interazioni tra i ragazzi, che hanno riscoperto il valore dell’incontro diretto attraverso una ricchissima proposta multidisciplinare. Ogni giorno viene proposto un laboratorio diverso: dal teatro di improvvisazione al circo, dalla pittura all’orienteering, fino alla scrittura musicale hip-hop, affiancati da giochi dentro e fuori dall’acqua e sessioni di SUP (Stand Up Paddle).

Il benessere dei partecipanti è valorizzato a 360 gradi grazie a due attività integrate: gli incontri con la nutrizionista, con cui i ragazzi scoprono l’alimentazione stagionale preparando insieme la merenda biologica e coltivando piantine aromatiche da accudire poi a casa; e i momenti di circle time con la psicologa, spazi di dialogo informale dedicati al confronto aperto sulle emozioni e sull’emotività.

Le attività di Misura 10/17 continuano anche oltre l’estate. Lo spazio di Trevignano Romano, che si consolida non solo come polo aggregativo ma anche come attiva aula studio aperta al territorio, ospita iniziative nate proprio dall’iniziativa dei ragazzi: il cineforum tematico “Ciak su Misura“, curato interamente dai ragazzi, gli incontri di lettura “Bibliogang“ e i pomeriggi di gioco di ruolo. Inoltre, per garantire una continuità educativa fondamentale per le famiglie, durante tutto l’anno scolastico è sempre attivo il servizio di doposcuola, capillarmente presente in tutti e 5 i comuni del distretto. Al contempo l’Associazione Giovanile Sintònia fornisce gratuitamente un percorso psicologico individuale, un percorso di empowerment, orientamento ai settori locali per i ragazzi di 16 e 17 anni e sportelli di counseling e supporto alla genitorialità per le famiglie.

SCHEDA PROGETTO

Misura 10/17 nasce nel febbraio 2025 come progetto triennale sostenuto da Con i Bambini Impresa Sociale nell’ambito del Bando Spazi aggregativi di prossimità 2022. Il progetto si sviluppa nel Distretto Socio Sanitario 4.3 (Consorzio Quattropuntotre), coinvolgendo i comuni di Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Bracciano, Manziana e Canale Monterano.

Il soggetto responsabile è L’Oasi Cooperativa Sociale, affiancata dai partner: Associazione Giovanile Sintònia (empowerment, formazione e supporto psicologico), Associazione Umanitaria Trevignanese (doposcuola 10-14 anni) e Big Sur Cooperativa Sociale (attività Natura Estate 10-14 anni).

Lo spazio fisico è ospitato presso il Centro Culturale La Fontana grazie alla collaborazione con il Comune di Trevignano Romano. Tutte le attività sono gratuite.

INFORMAZIONI E CONTATTI PER IL PUBBLICO

Sede: Centro Culturale La Fontana – Via Giuseppe Garibaldi 26, Trevignano Romano (RM)

Orari: Lun-Ven 15:30 – 18:30 | Sab 10:30 – 14:00

Telefono/WhatsApp: +39 3339916299

Contatti Attività Sintònia: +39 3314558773 | progettosintonia@gmail.com

Canali Social: Instagram (@misu.ra1017) | TikTok (@misura1017) | Facebook (Centro di Aggregazione Giovanile Misura 10/17)

Blog Ufficiale: percorsiconibambini .it/misura10-17