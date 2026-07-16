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Pastasciutta antifascista organizzata dal PD di Canale Monterano

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pastasciutta antifascista

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Educare al rispetto: appuntamento a Canale Monterano giovedì 23 luglio

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Educare al rispetto: appuntamento a Canale Monterano giovedì 23 luglio

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