Comunicato stampa

Nel suggestivo scenario del fiume Daugava, nel cuore di Riga, si è svolto un significativo incontro tra una delegazione del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti e gli amici del Rotary Club Jurmala, uniti da un solido rapporto di gemellaggio fondato sull’amicizia, sulla collaborazione e sui valori del servizio.

La navigazione sul Daugava ha rappresentato un’occasione speciale per ammirare le bellezze della capitale lettone da una prospettiva unica, ma soprattutto per confrontarsi sui progetti che caratterizzeranno il nuovo anno rotariano. Un momento di dialogo e condivisione durante il quale sono emerse nuove idee e iniziative volte a rafforzare la cooperazione internazionale tra i due Club.

L’incontro ha confermato ancora una volta come il Rotary sia capace di superare ogni confine geografico, culturale e linguistico, creando relazioni autentiche tra persone accomunate dal desiderio di servire la comunità. La sinergia tra Club appartenenti a Distretti diversi rappresenta una straordinaria opportunità per sviluppare progetti di valore e generare un impatto concreto e duraturo nei territori.

Il gemellaggio tra il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti e il Rotary Club Jurmala continua così a consolidarsi, dimostrando che l’amicizia rotariana è il motore di iniziative sempre nuove e di una collaborazione destinata a crescere nel tempo.

Perché il Rotary parla una sola lingua: quella dell’amicizia, della solidarietà e del servizio. Insieme, ancora una volta, per creare un impatto duraturo.