Le bellezze di Anguillara Sabazia in un docufilm

Si è tenuta la sera di domenica 19 luglio presso l’anfiteatro dei soldati, la proiezione di un docufilm prodotto da ERMA PICTURES sulle bellezze e sulle risorse del territorio di Anguillara Sabazia, per la regia di Max De Carolis. Ad introdurre l’evento è stato il sindaco Angelo Pizzigallo, presenti anche l’assessore al truismo Christian Calabrese, l’assessore Eugenio Catarci ed il consigliere e vicepresidente della pro loco Leonardo Capomasi.

L’iniziativa deriva da un progetto che si chiama “in comune” e che presto sarà disponibile su un’importante piattaforma, tratta appunto la storia e le bellezze dei comuni italiani tra cui quello di Anguillara Sabazia ed il docufilm è stato trasmesso in anteprima proprio domenica sera. Il docufilm traccia un bellissimo itinerario del territorio di Anguillara Sabazia illustrandone la storia, i colori con delle splendide inquadrature e le bellezze che appartengono a questo piccolo e antico paese di 19.014 abitanti.

C’è da considerare che Anguillara Sabazia dispone della bellezza di due laghi di origine vulcanica tra cui il lago di Bracciano che è uno dei più profondi d’Europa ed il lago di Martignano che conserva una fauna importante soprattutto per quanto riguarda gli uccelli migratori. Le due località seppur molto diverse tra loro sono attrattiva per locali e turisti da sempre regalando notevoli scorci naturali e romantiche passeggiate. Molto importante è anche il ruolo dei pescatori , sono molti i documenti ritraenti Anguillara antica ove questi personaggi erano intenti nel loro lavoro.

Le chiese dalle più piccole alle più grandi conservano dipinti antichi quanto la loro costruzione , la chiesa della Colleggiata o di San Biagio conserva all’interno un organo , è costruita nella parte più alta del paese e regala una veduta mozzafiato sul lago di Bracciano. Da non dimenticare le ville romane di cui ci rimangono ottimi resti e per finire le splendide vedute sulla campagna Anguillarese che spesso percorriamo in macchina o a piedi. In breve Anguillara Sabazia è un posto splendido e ricco di risorse tutto da vivere come turisti o residenti.

Ilaria Morodei