Civitavecchia, 20 luglio 2026 – Si chiude con un bilancio ampiamente positivo la prima edizione di VinArte, la manifestazione enogastronomica e culturale organizzata dalla P.AU.I., guidata dalla presidentessa Laura Buda, che da giovedì a domenica ha trasformato il centro storico in un percorso diffuso tra piazza Calamatta, piazza Saffi, piazza Leandra, via Montegrappa, via Granari e via Trieste. Quattro giornate di grande partecipazione, con oltre trenta etichette in degustazione distribuite in quindici stand, le proposte di undici ristoranti del centro storico, esposizioni artistiche e musica ad accompagnare il cammino di cittadini e visitatori.

Apprezzata anche la formula mattutina dedicata all’enoturismo e al pubblico crocieristico, con il punto di partenza attivo in piazza Calamatta: un itinerario pensato per intercettare i visitatori in arrivo dal porto e accompagnarli alla scoperta della città.

«VinArte ha dimostrato che il centro storico può essere il cuore di un’offerta capace di parlare ai cittadini, ai visitatori e al turismo di prossimità – dichiara il sindaco Marco Piendibene –. La risposta di queste quattro giornate premia il lavoro di chi ha creduto in questa prima edizione e ci incoraggia a proseguire su questa strada: valorizzare la città partendo dalle sue attività e dalla sua storia».

«La prima edizione di VinArte si chiude con un bilancio positivo – aggiunge l’assessore Cangani –. Abbiamo visto un centro storico vivo, attraversato da cittadini e visitatori incuriositi da un percorso che ha saputo tenere insieme vino, cucina, arte e musica. L’organizzatore ha riferito di centinaia di kit di degustazione venduti. Le oltre trenta etichette in degustazione hanno raccontato un viaggio nella cultura enologica del territorio, accolto con partecipazione tanto nelle serate quanto nella formula mattutina pensata per i crocieristi. Ringrazio la P.AU.I. e la presidentessa Laura Buda, le cantine, i ristoratori e gli uffici comunali: VinArte è nata quest’anno, ma ha già le caratteristiche di un appuntamento destinato a crescere».