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Emozioni, riflessioni e risate: più di 4mila persone a Cerveteri per Paolo Ruffini

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paolo ruffini

Riceviamo e pubblichiamo

Parco della Legnara gremito all’inverosimile per lo spettacolo di Paolo Ruffini “Il Babysitter”. L’Assessore Cennerilli ringrazia il comico livornese: “Non soltanto un artista straordinario, ma una persona di grande sensibilità e umanità”

“Al Parco della Legnara abbiamo vissuto una serata magica: oltre 4mila persone hanno scelto di trascorrere la serata a Cerveteri in compagnia dello spettacolo di Paolo Ruffini ‘Il Babysitter’, uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma dell’Estate Caerite. Uno spettacolo realizzato grazie ai fondi che il nostro Ente si aggiudicato da un bando Anci, grazie al progetto ‘Oltre l’aggregazione, spazio di vera comunità solidale’, al quale ha partecipato insieme all’Associazione Damiano Casali, un’idea con la quale vogliamo dare opportunità ai giovani di stare insieme trascorrendo serate all’insegna dell’arte e della cultura. Vedere la Legnara gremita all’inverosimile di pubblico, soprattutto con tanti, tantissimi giovani, è stata un’emozione straordinaria. L’ennesima, di questa stagione culturale estiva che sin dal primo spettacolo ha riscosso un successo in termini di presenze di pubblico davvero importantissima”.

paolo ruffini

A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, a margine dello spettacolo teatrale ‘Il Babysitter’, tenutosi domenica 19 luglio. Prima dello spettacolo, Ruffini ha voluto trascorrere del tempo con delle realtà associative del territorio estremamente importanti, tra cui la stessa Associazione Damiano Casali, il gruppo di giovani che ogni giorno con impegno e passione mantiene vivo il ricordo di un ragazzo di Cerveteri venuto a mancare troppo presto, il Parco degli Angeli Onlus e la Cooperativa Solidarietà, il cui lavoro nel sociale, a tutela e difesa di chi ha più bisogno è tangibile nel territorio da tantissimi anni.

paolo ruffini

“Con Paolo Ruffini non abbiamo vissuto solamente un momento di spensieratezza, leggerezza e comicità, ma un profondo attimo di riflessione – aggiunge l’Assessore Francesca Cennerilli – le parole che Paolo ha riservato dal palco al lavoro dell’Associazione Damiano Casali e al mondo dei giovani in generale hanno toccato ognuno di noi. Ha raccontato, anche grazie ai suoi magnifici piccoli attori che lo accompagnano in questo spettacolo, la società di oggi, fatta di incertezze, di dubbi, di paure ma anche di capacità di rinascere, di saper trovare nonostante tutto, nonostante le difficoltà, sempre una luce in fondo al tunnel. La stessa luce che stanno mantenendo viva gli amici di Damiano, la stessa forza e tenacia con cui le Cooperative sociali del nostro territorio lavorano per chi è più fragile”.

“Sempre con il medesimo finanziamento Anci – conclude l’Assessore Cennerilli – la nostra Estate Caerite si arricchirà nelle prossime settimane con altri grandi spettacoli, che coniugheranno musica, teatro, danza e comicità. Come sempre, l’ingresso a tutti i nostri spettacoli sarà libero e gratuito per tutti”.

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