Comunicato stampa
Il Delegato allo Sport del Comune di Civitavecchia, Patrizio Pacifico, ricorda che domani, martedì 21 luglio 2026, scadono i termini per presentare domanda per l’assegnazione degli spazi orari nelle palestre scolastiche e negli spazi esterni comunali per l’anno sportivo 2026/2027.
Le domande possono essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo (Piazzale Guglielmotti 7) dalle ore 9:00 alle ore 11:00, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo:
In caso di invio tramite PEC, il termine è fissato alle ore 23:59 del 21 luglio.
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.
Per informazioni: sport@comune.civitavecchia.rm.it