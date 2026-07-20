Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale ha formalizzato la candidatura al bando regionale dedicato alla messa in sicurezza e all’efficientamento della viabilità, con un progetto di manutenzione straordinaria che interessa porzioni di via del Casaletto Rosso, viale Lazio e via Veneto.

La documentazione tecnica, predisposta dagli uffici comunali, prevede la fresatura del vecchio manto stradale con trasporto immediato dei materiali di risulta, interventi di ricarica bituminosa per il livellamento e la riprofilatura delle carreggiate, la stesura di un nuovo tappeto di usura e il rifacimento integrale della segnaletica orizzontale. A queste opere si affiancano la posa di nuovi cigli in calcestruzzo prefabbricato, il rifacimento completo in calcestruzzo del canale di scolo delle acque meteoriche a bordo strada in via del Casaletto Rosso e il risanamento di caditoie e chiusini, che saranno ripuliti e rimessi in quota per garantire il corretto deflusso della pioggia. Il progetto candidato riguarda il quadrante di Casaletto Rosso e una parte del quartiere limitrofo e nasce a completamento dei lavori attualmente in corso nel quartiere da parte di Acea Ato 2, con l’obiettivo di restituire ai residenti un’area rinnovata nel suo insieme.

“Il metodo è questo: cercare di intervenire per quadranti“ afferma il sindaco Marco Piendibene. “Le risorse ordinarie non bastano per tutto, e per questo cerchiamo i finanziamenti dove ci sono. La candidatura è stata presentata.”

“Abbiamo costruito il progetto per chiudere il cerchio con il cantiere Acea, non per aprire un fronte separato,” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti. “Se il finanziamento arriverà, l’intervento coprirà manto stradale, segnaletica, cigli e regimazione delle acque in un’unica operazione, evitando ai residenti anni di lavori a spezzatino.