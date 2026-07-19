Comunicato stampa

La Città di Civitavecchia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama letterario italiano. Lunedì 20 luglio, a partire dalle ore 21.00, la Cittadella della Musica ospiterà una tappa del tour del Premio Strega Poesia 2026, con i cinque autori finalisti protagonisti di una serata ad ingresso libero dedicata alla lettura delle opere in concorso.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, con il sostegno di Tirreno Power e della Città di Civitavecchia, e rappresenta una preminente opportunità al fine di confermare il ruolo della città nel circuito dei grandi eventi culturali nazionali.

I finalisti dell’edizione 2026 sono Carmen Gallo con Procne Machine (Einaudi), Federico Italiano con Godzilla e altre poesie (Guanda), Isabella Leardini con Maniere nere (Mondadori), Fabrizio Lombardo con La linea spezzata (Donzelli) e Vincenzo Ostuni con Faldone (Il Saggiatore), selezionati tra le complessive 138 opere candidate.

Ad accompagnare le letture sarà la musica di Gnut e Alessandro D’Alessandro, mentre la conduzione della serata sarà affidata allo scrittore Paolo Di Paolo, in un dialogo che vede impegnate la poesia, la musica e la riflessione culturale.

«Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente a Civitavecchia un appuntamento di così alto profilo culturale come una tappa del Premio Strega Poesia. La presenza dei cinque finalisti nella nostra città testimonia la crescente credibilità di Civitavecchia quale luogo capace di ospitare eventi di rilevanza nazionale. La cultura rappresenta uno strumento fondamentale di

crescita civile e sociale e continueremo ad investire affinché il nostro territorio sia sempre più protagonista di iniziative di qualità aperte a tutta la cittadinanza», dichiara il Sindaco Marco Piendibene.

«Portare il Premio Strega Poesia a Civitavecchia significa offrire ai cittadini e ai tanti appassionati un’occasione preziosa di incontro con alcune delle voci più autorevoli della poesia contemporanea italiana. È un risultato che nasce da un importante lavoro di squadra e, a tal proposito, desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli Uffici Comunali, che hanno seguito con professionalità e con dedizione ogni fase organizzativa dell’evento, contribuendo alla sua realizzazione. Il loro impegno, insieme alla collaborazione con gli organizzatori, consente alla nostra città di confermarsi un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale», afferma l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti.

L’ingresso alla manifestazione è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.