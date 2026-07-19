Grande partecipazione e una Cittadella della Musica gremita hanno accolto ieri sera l’incontro con Edoardo Prati, tra gli appuntamenti più attesi del Nautilus Festival, confermando il forte interesse del pubblico per una proposta culturale capace di coniugare divulgazione, approfondimento e partecipazione.

Nel corso della serata, Prati ha guidato gli spettatori in un coinvolgente percorso tra filosofia, letteratura e storia, mostrando come il pensiero dei classici continui ad offrire chiavi di lettura attuali per comprendere la società contemporanea. Un racconto appassionato che ha catturato l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine, suscitando riflessioni, dialogo e calorosi applausi. L’evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi del Nautilus Festival, rassegna che continua a distinguersi per la qualità della proposta culturale e per la capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo, composto da giovani, da famiglie e da appassionati.

“Vedere la Cittadella della Musica così partecipata è il segnale più bello che una città possa dare – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene –. Civitavecchia dimostra di avere una comunità viva, curiosa e desiderosa di confrontarsi con temi di grande spessore culturale. Il Nautilus Festival si sta affermando come un appuntamento capace di valorizzare i nostri spazi, di attrarre protagonisti di rilievo del panorama culturale nazionale e di rafforzare l’identità della città come luogo di incontro,

di conoscenza e di crescita condivisa”.

“La straordinaria partecipazione registrata ieri sera conferma il valore del percorso intrapreso con il Nautilus Festival – ha aggiunto l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Portare a Civitavecchia personalità come Edoardo Prati significa offrire occasioni di crescita, di confronto e di riflessione, valorizzando una divulgazione culturale capace di parlare a tutti. Il successo della serata dimostra che la città risponde con entusiasmo a proposte di qualità e ci incoraggia a proseguire su questa strada, investendo in una programmazione sempre più ricca e qualificata”.