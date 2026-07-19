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19 luglio – Vejano ricorda Paolo Borsellino e la sua scorta

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Dal profilo Facebook del Comune di Vejano

Oggi, nel 34° anniversario della Strage di Via D’Amelio, il Comune di Vejano rende omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, che il 19 luglio 1992 sacrificarono la propria vita al servizio dello Stato e della legalità.
Il loro esempio continua a rappresentare un patrimonio di coraggio, giustizia e impegno civile che deve essere custodito e trasmesso alle nuove generazioni.
Questa sera il Comune di Vejano parteciperà alla Fiaccolata in ricordo di Paolo Borsellino, che si terrà a Viterbo alle ore 21:00, in Via G. Falcone e Borsellino, per rinnovare insieme il dovere della memoria e riaffermare i valori della legalità.
“La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale e morale.”— [Paolo Borsellino]
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