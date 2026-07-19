Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ieri e oggi Bracciano ha avviato un importante percorso di gemellaggio con la città di Tubas, in Cisgiordania: un cammino fondato sulla pace, sul dialogo, sui diritti umani e sulla solidarietà concreta.

In queste due giornate, grazie al prezioso lavoro del Cantiere di Pace, insieme ad ANPI Bracciano, Assopace Palestina, Jordan Valley Solidarity e GASP, abbiamo condiviso incontri, testimonianze e momenti di partecipazione che hanno rafforzato il valore della cooperazione tra i popoli. Un ringraziamento speciale a Luisa Morgantini, Rasheed Khundeiri e Alhassan Selmi per il loro contributo.

Questa mattina l’incontro istituzionale ha segnato il primo passo di un percorso che proseguirà il 23 luglio, quando il Consiglio comunale sarà chiamato a formalizzare il patto di gemellaggio con Tubas.

Grazie a tutte le associazioni, ai volontari e ai cittadini che hanno partecipato. Bracciano continua a essere una Città della Pace e dei Diritti Umani, convinta che costruire ponti tra le comunità sia il modo migliore per contribuire a un futuro di pace.

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano