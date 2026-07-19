Comunicato stampa

Si conclude in bellezza la Masterclass di approfondimento dell’interpretazione del repertorio operistico organizzata dalla Claudia Biadi Music Academy a cura del soprano di fama internazionale Amarilli Nizza e il pianista Massimiliano Tisano

Nuovi cantanti lirici si formano sul lago di Bracciano e domani, 19 luglio alle 19, si esibiranno per il pubblico ad ingresso libero nella sala del Consorzio Lago di Bracciano al Molo di Bracciano sul lungolago Giuseppe Argenti.

Sarà la conclusione in bellezza della seconda Masterclass di approfondimento dell’interpretazione del repertorio operistico ed organizzata dalla Claudia Biadi Music Academy che ha impegnato per tre giornate in riva al lago giovani promesse del Bel Canto provenienti da tutta Italia. Si è trattato di un seconda seconda Masterclass tenuta nella stessa sede dopo quella promossa con successo a marzo scorso e che ha aperto le strade del palcoscenico ad alcuni giovani interpreti inseriti nel cartellone delle stagioni musicali promosse dall’organizzazione musicale. Anche questa volta a dedicarsi all’insegnamento sono stati il grande soprano di fama internazionale Amarilli Nizza e il pianista Massimiliano Tisano.

L’appuntamento musicale all’ex idroscalo degli Inglesi, punto di attracco della motonave Sabazia II in navigazione sul lago di Bracciano. propone prevalentemente pagine poco note al grande pubblico. I giovani cantanti Serena Caporuscio, Donatella Iaia, Alessandra Testa, Lisadora Valenza, Yuzuki Kosaka e Federica Martinelli si esibiranno in arie e duetti composte da Rossini, Mozart, Arditi, Verdi, Bizet, Delibes, Saint Saens, Mascagni. I brani con i quali si sono confrontati nella tre giorni sono tratti da La clemenza di Tito, Le nozze di Figaro, Il flauto magico, Mitridate re di Ponto, L’assedio di Corinto, La Traviata, Sansone e Dalila, Il Trovatore, Carmen, L’amico Fritz, Don Giovanni, Poliuto.

La Claudia Biadi Music Academy ringrazia il Consorzio Lago Bracciano, dal presidente Francesco Pizzorno all’intero staff dell’organismo che fa capo a Città Metropolitana di Roma Capitale, per la collaborazione auspicando di rendere la Masterclass di Bel Canto, patrimonio immateriale dell’Unesco, un appuntamento ricorrente e consolidato volto alla promozione dell’intero territorio.

ingresso libero.